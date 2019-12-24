شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يدعو لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل بلا دليل بعد تصدره تريند جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تصدر هاشتاج مسلسل #بلا_دليل، التريند الأول فى مصر عبر موقع "جوجل"، خلال عرض الحلقة الأخيرة من أحداث المسلسل على قناة سى بى سى، أمس الاثنين، دعا الفنان خالد سليم متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى إلى مشاهدة الحلقة الأخيرة عن طريقة الترويج لشخصيته فى المسلسل.

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وقال الفنان خالد سليم فى تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، مساء الاثنين، "فاكرين عمر بركات شخصية الطاووس بكبريائها وغرورها وشرها.. فاكرين طيب قلبه الطيب وحنيته مع هنا؟ فاكرين إزاي كان ابن اصول واستحمل حبيبة ووقف جمبها وهى فى السجن؟؟ .. يا ترى بعد دا كله نهايتك هتكون إيه يا عمر؟ تابعوا الحلقة الأخيرة من مسلسل بلا دليل".

مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة خالد سليم ودرة ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد لطفي شاهين.