شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية كلها حيوية ونشاط، نشرت سميرة الصور بهذه أحدث إطلالاتها عبر حسابها على تويتر، حيث ارتدت بنطلون جلد أسود، وبلوزه كات لونها أصفر فوسفورى، وارتدت نظارة سوداء، ونالت الصورإعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها الشبابية.





وسوف تشارك الفنانة سميرة سعيد، خلال الفترة المقبلة برفقه الفنان ملحم زين والفنان هانى شاكروالفنانة نجوى كرم، كأعضاء لجنة تحكيم برنامج the voice seniors. وذلك بعد انتهاءها من المشاركة كعضو لجنة تحكيم في برنامج ذا فويس الموسم الخامس الذي انتهت فعالياته منذ أيام وتم تتويج المتسابق التونسى مهدى عياشى باللقب من فريق راغب علامة وذلك بعد منافسة كبيرة حسمها تصويت الجمهور.

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