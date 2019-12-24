فن ومشاهير

حمادة هلال يطير إلى باريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الفنان حمادة هلال متوجها إلى باريس، على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى هناك. 

 

وحرصت مصر للطيران، على مشاركة حمادة هلال، احتفالاتها بأعياد الكريسماس داخل مطار القاهرة الدولى، وتم التقاط صورا تذكارية له قبل سفره داخل استراحة مبنى الركاب 3 بالمطار. 

 

تحتفل مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، مع عملائها المسافرين علي متن الرحلات وداخل صالات السفر والوصول والاستراحات داخل مطار القاهرة الدولى، بأعياد الكريسماس. 

 

ودفعت مصر للطيران، بفرق من العلاقات العامة داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، للاحتفال مع المسافرين وتوزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور. 

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وتشهد المطارات المصرية بصفة عامة ومطار القاهرة خاصة، استعدادات مكثفة لاستقبال أعيال الكريسماس ورأس السنة، حيث تم تزيين مباني الركاب داخل صالات السفر والوصول بأشجار الكريسماس، وتوفير عارفين بيانو للمرة الأولى داخل الصالات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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