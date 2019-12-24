حمادة هلال يطير إلى باريس

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وحرصت مصر للطيران، على مشاركة حمادة هلال، احتفالاتها بأعياد الكريسماس داخل مطار القاهرة الدولى، وتم التقاط صورا تذكارية له قبل سفره داخل استراحة مبنى الركاب 3 بالمطار.
تحتفل مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، مع عملائها المسافرين علي متن الرحلات وداخل صالات السفر والوصول والاستراحات داخل مطار القاهرة الدولى، بأعياد الكريسماس.
ودفعت مصر للطيران، بفرق من العلاقات العامة داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، للاحتفال مع المسافرين وتوزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور.
وتشهد المطارات المصرية بصفة عامة ومطار القاهرة خاصة، استعدادات مكثفة لاستقبال أعيال الكريسماس ورأس السنة، حيث تم تزيين مباني الركاب داخل صالات السفر والوصول بأشجار الكريسماس، وتوفير عارفين بيانو للمرة الأولى داخل الصالات.
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