نجوم الفن والسياسة في حفل العيد الوطني للبحرين بالقاهرة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أقامت سفارة مملكة البحرين فى القاهرة، حفل ضخم، بمناسبة ذكرى تولى العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد حكم المملكة، وأيضا ذكرى العيد الوطنى للمملكة.
الحفل أقيم بأحد فنادق القاهرة، وشهد حضور كل من طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ومحمد معيط، وزير المالية، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
وشهد الحفل أيضا حضور عدد من نجوم الفن، منهم الفنانة صفية العمري، والفنانة عفاف شعيب، والفنان محمد الصاوي، والفنان أحمد بدير، وغيرهم.
وتخلل الحفل عرض الموسيقى الفلكلورية لمملكة البحرين، والتي كشفت عن صورة من التراث الشعبي والمراكز الحضرية لمملكة البحرين.
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