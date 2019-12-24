مادونا تستعد للزواج من شاب يصغرها بـ 36 عاما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن حبيب النجمة والمطربة الأمريكية مادونا، الجديد، والذي يدعى “أحلى مالك ويليامز”، قد حصل بالفعل على موافقة والديه للارتباط بالنجمة العالمية، على الرغم من كونه أصغر منها سنا.

وكشفت والدته الشاب لوري البالغة من العمر 55 عاما، ووالده درو البالغ من العمر 59 عاما خلال حديثهما إلى صحيفة “ميرور” البريطانية أن المغنية العالمية البالغة من العمر 61 عاما تخطط بالفعل لمستقبلها مع ابنهما البالغ من العمر 25 عاما، ويعتقدان أن الاثنين كانا متواعدين بالفعل لمدة عام.

وكان درو، والد الشاب قد التقى هو وزوجته لوري مع مادونا وقد تحدثت بالفعل عن التخطيط لمستقبلها مع أحلى مالك عندما تنتهي جولتها في مدام إكس “Madame X” العام المقبل.

Advertisements

وقال الزوجان إنهما يعتقدان أن ابنهما الذي يعمل كراقص معها قد يتزوج مادونا، على الرغم من الفجوة الكبيرة في العمر، وأضاف أن مادونا واصلت اهتمامها بابنهما، ووصفته بأنه ذكي وموهوب للغاية، وتابعا أن النجمة أخبرتهما أنها في حالة حب معه ولم يكن هناك ما يدعو للقلق؛ لأنها ستعتني به، وأشار درو أيضا إلى أن مادونا أكبر منه بسنتين، لكنه لا يشعر بالقلق من الفجوة العمرية.

والتقى أحلى مالك للمرة الأولى مع مادونا في سبتمبر، كما التقى أولادها الستة، وكانت المغنية العالمية مادونا قد أكدت شائعات مواعدتها لـ “ويليامز” الجمعة قبل الماضي، حيث شوهدت وهي تقف على شرفة فندقها في ميامي مع حبيبها الذي كان يقف خلفها ويحتضنها تارة، ويدلك كتفيها تارة أخرى.

والجدير بالذكر أن مادونا وأحلى مالك، لم يكونا الوحيدين اللذين كانا على الشرفة، بل تواجد معهما أيضا ثنائي آخر، ألا وهو ابنتها لورديس ليون سيكون، البالغة من العمر 26 عامًا، بالإضافة إلى رجل مجهول الهوية، لكن يعتقد بأنه حبيبها بسبب الوضع الحميمي الذي كانا فيه.

ومن ناحية اخرى، تمتلك مادونا تاريخا حافلا بمواعدة الشباب الصغار، أمثال الراقصين ابراهيم زعيلبات البالغ من العمر 23 عاما، وتيمور ستيفنز البالغ من العمر 26 عاما، بالإضافة إلى عارض الأزياء كيفن سامبايو البالغ من العمر 31 عاما.