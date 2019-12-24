منى عبدالغني تعليقا على ظاهرة خلع الفنانات للحجاب: محدش ليه دعوة بحد وكل واحد حر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية منى عبدالغني على ظاهرة خلع الفنانات للحجاب مؤخرا، مثل حلا شيحة، وصابرين، وشهيرة، وسهير رمزي.

منى قالت، في لقاء على هامش تكريمها في حفل توزيع قنوات “نايل دراما”، إن كل شخص حر فيما يفعله، وأن حرية الشخص تنتهي عند حرية الآخرين، ولابد أن يحترم الجميع خصوصية غيرهم ولا يصح أن يتدخل أحد في حياة الآخر.

الفنانة المصرية قالت: “محدش ليه دعوة بحد كل واحد حر، ميصحش حد يتدخل في حياة غيره.. دي لبست الحجاب دي قلعت الحجاب”.

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يذكر أن الفنانة المصرية منى عبدالغني تشارك في تقديم برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”، والذي يعرض على شاشة CBC. بمشاركة سهير جودة ومفيدة شيحة.

وكانت منى عبدالغني قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “زلزال”، والذي لعب بطولته محمد رمضان، وماجد المصري، وحلا شيحة، وهنادي مهنا، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين، والعمل من انتاج شركة سينرجي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.