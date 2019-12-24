العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عرض خاص لفيلم A Score to Settle، بسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم الأمريكي للنجم العالمي نيكولاس كيدج، والفنان المصري محمد كريم، بدول الخليج.

وشهد العرض حضور المخرج خيري بشارة، والمخرج أمير رمسيس، والمهندس تامر وجيه، الذين حرصوا على تهنئة محمدكريم بفيلمه الجديد.

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ويجسد محمد كريم بالفيلم دور شخص يدعى جيمي، وهو رجل لا يخشى الموت، وهو ما تطلب منه تحضيرا لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، وهذه تعد بداية قوية فى السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصري وعربي، كما أنه دور بعيد عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.

وكان الفيلم قد أقيم له عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، وفى الإمارات بحضور محمد كريم، وحقق العمل نجاحا كبيرا، ويعتبر كريم أول نجم عربي يقام لفيلمه عرض خاص في المملكة العربية السعودية.