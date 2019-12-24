سميرة سعيد تروّج لكليبها الجديد بجلسة تصوير عصرية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
روّجت الفنانة المغربية سميرة سعيد لكليبها الجديد “هليلة” بجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصورة الفوتوغرافية نوران خليفة.
سميرة تألقت في صور الجلسة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بإطلالة عصرية مميزة، حيث ارتدت بنطلون أسود لامع، فوقه جاكت أبيض مفتوح مع “توب” باللون الأصفر.
الفنانة المغربية أكملت إطلالتها بمجوهرات رقيقة، ووضعت نظارة شمسية على عينيها، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ، وهي نفس الإطلالة التي ظهرت بها في الكليب.
وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد قد أطلقت يوم السبت 21 ديسمبر، على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنية “هليلة”، والأغنية من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس.
وتقول كلمات الأغنية “هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار”.
وأدت سميرة سعيد أغنية “هليلة” لأول مرة على مسرح برنامج The Voice، في الحلقة الختامية، والتي انتهت بفوز المتسابق التونسي مهدي عياشي باللقب، وهو من فريق الفنان اللبناني راغب علامة.
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