مي عمر تتألق بأغلى فستان زفاف في العالم في ديفيليه هاني البحيري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تألقت الفنانة المصرية مي عمر بأغلى فستان زفاف في العالم، وذلك في ختام الديفيليه السنوي لمصمم الأزياء هاني البحيري، والذي يحمل رقم ١٠٠ في مشواره بعالم الموضة المصرية والعالمية، وسط حضور عدد من نجوم الفن والسياسة والمشاهير.

مي تألقت بفستان زفاف مرصع بالألماس والأحجار الكريمة، يقدر بقيمة ١٥ مليون دولار، أي ما يعادل 50 مليون جنيه، من تصميم هاني البحيري، وبمشاركة بيت مجوهرات سارنا.

وقد أقيم الديفيليه داخل فندق الريتز كارلتون، وقدم خلاله البحيري ١٠٠ سواريه وفستان زفاف علي أحدث خطوط الموضة العالمية لعام ٢٠٢٠، وظهرت في بدابة العرض ديانا حامد ملكة جمال مصر للكون مرتدية فستان زفاف نال إعجاب الجميع.

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كما صمم البحيري ونفذ ٧ سواريهات تحمل فكرة ورؤية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، في مبادرة بضرورة وجود أعمال للبحيري تناسب السيدات فوق سن ال ٤٠، وهو ما أشاد به الحضور.

وكان ضمن الحضور د.صبورة السيد، والدة المخرج محمد سامي زوج مي عمر، لطيفة، أحمد زاهر وحرمه هدي وابنتهما ليلي، صابرين، داليا البحيري، هاني شاكر وحرمه نهلة، محمد ثروت وحرمه، نرمين الفقي، هاني رمزي وحرمه، إيهاب فهمي، فيفي عبده، الإعلامي محمد مصطفي شردي، الإعلامية مي خرسيتي، المذيعة خلود نادر، ماجد المصري وحرمه، هبة السيسي، مني عبد الغني، ومهندسة الديكور الشهيرة رباب عبد العاطي، ودعاء فاروق، ومحمد العقده وحرمه، وغيرهم من المشاهير .

وتخلل العرض فقرة للنجم اللبناني وائل جسار الذي حضر بصحبة مدير أعماله بمصر تامر عبد المنعم، وقدم خلالها عدد من أغانيه الرومانسية المميزة منها: ” مشيت خلاص “، “غربية الناس” والتي شهدت تفاعل كبير داخل القاعة .

كما تواجد من شركاء النجاح للعرض خبير التجميل ومصفف الشعر العالمي محمد الصغير، الذي وضع لمساته التجميلية علي العارضات خلال الديفيليه، ورفيق انطوان العضو المنتدب لمجوهرات Sarana، وسامح جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة Sarana، وأيمن طعيمة المدير التنفيذي لشركة نوكس العالمية لمستحضرات التجميل، وعادل سالم مؤسس ومدير مجموعة سالم التا مودا ،شركة “مواهب” للتصوير ، جيسي ناصف الاستايلست ومصممة الأزياء الشابة، الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وعلا زايد مدير مركز التصميمات والموضة بوزارة الصناعة والمهندسة، وحبيبة محمد عبد السلام عضو الجمعية المصرية للبحث والتدريب وقطاع الملابس الجاهزة، و عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وشركة عطا جروب، وأحمد عيسى صاحب سلسلة لوكرنفال.