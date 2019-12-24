إليسا تدعم مسلمي الصين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن استيائها الشديد مما يحدث من اضطهاد ديني لمسلمي الإيغور في الصين.

الفنانة اللبنانية أعلنت تضامنها مع مسلمي الإيغور، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، بقولها: “الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الايغور بتصدم”.

إليسا أضافت: “المفروض انه لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عنده ضمير وذرة انسانية”.

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وكانت أزمة مسلمي الإيغور قد احتلت مؤخرًا الصدارة في الدول العربية والإسلامية، وذلك بعدما تسربت صور ومقاطع فيديو تظهر تعذيب قوات الأمن في الصين لأقلية الإيغور المسلمة.

وتعتبر الإيغور واحدة من 56 طائفة يسكنون الصين، ويتمركزون في منطقة تركستان الشرقية ذاتية الحكم، والتي تعرف باسم شينج يانج لدى الإدارة المركزية الصينية، وتبلغ مساحتها سدس مساحة الصين، وتعتنق طائفة الإيغور الإسلام، حيث تعود أصولها إلى الشعوب التركية التي سكنت آسيا.