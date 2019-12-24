دنيا بطمة تعليقا على أنباء التحقيق معها: مؤامرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت عدد من التقارير الصحفية المغربية مؤخرا، أن الشرطة المغربية قامت باستدعاء الفنانة دنيا بطمة للتحقيق معها، بعد أن وجهت لها تهم إساءة إلى الغير، من خلال التعامل مع حساب “حمزة مون بيبي” على موقع “انستغرام”، والمعروف بالتشهير بالمشاهير والنجوم.

وفي أول تعليق للفنانة المغربية نفت صحة هذه الأنباء تماما، بقولها: “أنا حابة أوضح هذا الموضوع لأنه صارت بلبلة كبيرة عليه وأنا ما لي دخل فيه.. انا حابة أنفي وأكذب كل الشائعات إنه تم استدعائي من جانب القضاء”.

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دنيا أضافت، في تصريحاتها لبرنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”: ” من يروج تلك الشائعات هم 6 حسابات عبر الانستجرام بالإضافة لـ 3 مواقع مغربية يتعمدون تشويه سمعتي بعد أن رفعت ضدهم قضية لنشرهم أخبار كاذبة عني”.

ووصفت ما حدث بأنه مؤامرة ضدها، حيث قالت: “هذه مؤامرة وفي ناس معينة حابة تقحمني في هذا الموضوع”، مؤكدة أن ما تتعرض له بسبب وجود أشخاص يسعون لتحطيم نجاحها، معبرة عن أسفها كونهم يحملون الجنسية المغربية ولا يهتمون بأنها تمثل المغرب في الدول العربية خارج أرض الوطن ولديها وسامان من الملك محمد السادس.

ونفت الفنانة المغربية، من خلال بيان رسمي، وجود أي علاقة لها أو لشقيقتها بحساب “بيبي مون” على “انستجرام” كما يزعم مروجو الشائعة.