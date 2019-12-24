لقطة رومانسية جديدة تجمع وفاء الكيلاني وتيم حسن.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

وفاء ظهرت في الصورة مع زوجها الفنان تيم حسن، واكتفت بوضع قلب كتعليق على الصورة، واستقبلت عدد كبير من تعليقات جمهورها الذي تمنى لها السعادة مع زوجها.

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يذكر أن تيم حسن احتفل في مايو 2017، بعقد قرانه على الإعلامية وفاء الكيلاني، وفاجأ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر خبر زواجه منها.

وقد ارتبط تيم حسن من قبل بالفنانة ديما بياعة، وأنجب منها ولدين، ولكنه بعد زواج 10 سنوات انفصل عنها عام 2012، كما انفصلت وفاء عن زوجها الذي ارتبطت به في بداية حياتها، وأنجب منه أيضا طفليها جودي ورايان.

يشار إلى أن تيم حسن شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “الهيبة 3” من إنتاج شركة “صباح إخوان” ومن بطولة سيرين عبد النور ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب نجيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.