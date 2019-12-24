كاردي بي بلوك صادم في ميامي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت مغنية الراب والمطربة الأمريكية الشهيرة كاردي بي، في شوارع مدينة ميامي الأمريكية أثناء تجولها في أحد المولات الشهيرة بدون مكياج في لوك صادم.

النجمة العالمية بدت في الصور التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية بغطاء رأس مع فستان أزرق قصير وهي تتحدث في الهاتف وعلامات الإجهاد على وجهها.

وكانت كاردي بي قد ألغت، حفلها الغنائي في الهند شهر يونيو الماضي، لدواع أمنية بعدما تلقت إخطارا من الشرطة الهندية بضرورة إلغاء الحفل لدواع أمنية بسبب تهديدات غير موثوقة.

وقالت النجمة العالمية في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: أحبائي في الهند اعتذر لإلغاء الحفل أريد أن أخبركم اني كنت متواجدة في الكواليس ومتحمسة للحفل ولكن لسوء الحظ كان هناك تهديد أمني.

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وكانت مطربة الراب الأمريكية الشهيرة كاردي بي، قد قررت الاحتفال هذا العام بعيد الهلع، المعروف باسم الهالوين، وسط جمهورها وجمهور زوجها مغني الراب “أوف سيت”.

ونشرت صحيفة الديلي ميل لقطات من إحياء الثنائي لحفل غنائي بحضور الآلاف بأحد المسارح بمدينة نيوجيرسي، وكان الحفل مخصصا للاحتفال بالهالوين.

واختارت كاردي بي إطلالة الممرضة المثيرة، لتكون زيها لاحتفالات الهالوين لهذا العام في حين ظهر “أوف سيت” بإطلالة عادية.

والجدير بالذكر أن مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، قد انضمت لفريق عمل الجزء التاسع من فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious.