أمير كرارة في ورطة وبلاغ للنائب العام.. إليكم التفاصيل – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: كشف جمال عطوة، محامي أسرة الشهيد أحمد المنسي، في مقابلة مع برنامج “The Insider بالعربي”، أسباب اعتراض عائلة الشهيد على مسلسل “الاختيار”، من بطولة الفنان أمير كرارة.

وقال المحامي إنه تقدم ببلاغ للنائب العام بالتضرر من تجسيد قصة حياة البطل الشهيد أحمد المنسي، دون رجوع القائمين على المسلسل إلى والدته وإخوته.

وأضاف المحامي أن المسلسل سيكتسب مصداقيته بالحديث عن والدة أحمد المنسي ووالده، الطبيب صابر المنسي، الذي يعد بطلاً من أبطال مدينة العاشر من رمضان، وكانوا يسمونه طبيب الفقراء، وهو الذي أسس في ابنه البطولة وحب الوطن.