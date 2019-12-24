هذه أفضل الوجهات السياحية لعام 2019

متابعة بتجـــــــــرد: كل عام تشهد خريطة السياحة العالمية تغييرات، أحياناً، تظهر وجهات جديدة، لم تكن على جدول الكثير من السيّاح في السابق، وكثيراً ما تستمر مدن عريقة على خريطة ما، أبرز الوجهات السياحية، وهو ما غلب على خريطة الوجهات السياحية في عام 2019.

موقع “Tripadvisor” المتخصص في السياحة العالمية وتقييمها، حدّد مؤخراً، قائمة بأفضل 10 وجهات سياحية في 2019، نتعرّف إليها في التالي.

الكولوسيوم – روما

يعتبر أكثر وجهات السياحة العالمية جذباً للسيّاح، في العام 2019، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وتم إدراج المعلم ضمن عجائب الدنيا السبع، وكان قد بني المدرج القديم سنة 80 قبل الميلاد، ويستوعب 50000 شخص.

في العام الماضي، استقبل المكان أكثر من 7 ملايين زائر، وهو ما يصل إلى نحو 21000 زائر يومياً.

متحف اللوفر – باريس

إنه أكبر متحف فني في العالم، تم افتتاحه في العام 1793م، ويجمع نحو 38000 قطعة أثرية وفنية.

متاحف الفاتيكان – مدينة الفاتيكان

في إيطاليا أيضاً، تعد متاحف الفاتيكان من أشهر المعالم السياحية هناك.

تمثال الحرية – مدينة نيويورك

كان هذا التمثال، هدية تذكارية من فرنسا إلى الولايات المتحدة عام 1886، ويمثل “ليبرتاس” الحرية الرومانية، تحمل شعلة ولوحاً، مصحوباً بتاريخ إعلان الاستقلال الأميركي.

برج إيفّل – باريس

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تم إنشاء هذا البرج المعدني عام 1887، وعُرف بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسه “غوستاف إيفّل”. وعلى الرغم من أن الباريسيين كرهوا البرج في البداية، إلا أنه أصبح علامة بارزة في المدينة، واستمر كأطول مبنى في العالم طيلة 41 عاماً.

ساغرادا فاميليا – برشلونة

هو أشهر أعمال “أنتوني غاودي”، على الرغم من أنه لم يكتمل بعد.

بدأ البناء في عام 1882، قبل وفاة غاودي في عام 1926. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء عام 2026.

الحي الفرنسي – نيو أورليانز

الحي الفرنسي في نيو أورليانز، هو الأقدم في المدينة، وواحد من مناطق الجذب الأكثر شعبية في العالم.

منزل آن فرانك – أمستردام

أشهر متحف خاص في أمستردام، إذ جرى افتتاحه للمرة الأولى عام 1960، ويسمح للزائرين بمشاهدة خزانة الكتب الخاصة بفرانك، والصور الفوتوغرافية ومذكراته الأصلية.

برج ويليس – شيكاغو

في الطابق 103 من برج ويليس في شيكاغو، وعلى ارتفاع 1،353 قدماً في الهواء، يمكن للسيّاح تجربة الجلوس فوق لوح زجاجي بشكلٍ غير تقليدي.

ساحة سان ماركو – البندقية

يعتبر ميدان سان ماركو في البندقية، هو المعلم الشهير الثالث في إيطاليا في هذه القائمة، حيث تتنوّع فيه المباني الأثرية والمواقع السياحية البارزة، مثل قصر دوج وأقدم مقهى في العالم كافيه فلوريان.