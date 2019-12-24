أماكن تصوير “الهيبة” حُجزت.. وموعد التصوير لم يحدّد بعد

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت بعض المصادر الخاصة بموقعنا عن أن صنّاع مسلسل “الهيبة” بطولة النجم السوري تيم حسن، يستعدّون لمباشرة تصوير مشاهد الجزء الرابع منه، إذ تمّ حجز الأماكن المخصصة للتصوير في لبنان وسوريا.

يشار إلى أن تيم حسن قدّم الأجزاء الماضية من مسلسل “الهيبة” بجانب عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربي، من بينهم نادين نسيب نجيم، ونيكول سابا وسيرين عبد النور في أجزائه الماضية.

وشارك في الجزء الرابع من المسلسل إلى جانب تيم حسن عدد من الفنانين ومنهم ديما قندلفت وعادل كرم.

على صعيد آخر، يترقب الجمهور عرض مسلسل جديد للنجم تيم حسن يحمل اسم “العميد” وهو من تأليف وإخراج باسم السلكا، ويشارك فيه، كل من كاريس بشار، بديع أبو شقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، قاسم ملحو، دارينا الجندي، كميل سلامة ومعن عبد الحق.