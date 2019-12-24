متابعة بتجــــــــرد: أعلن حساب “أبلة فاهيتا” عن عودتها رسمياً إلى الجمهور وهذه المرة عن طريق شبكة نتيفلكس العالمية حيث تم الإتفاق بينهما بعد اشهر من المفاوضات السرية.
وظهرت الدمية فاهيتا في الصورة وهي تُشير غلى شعار الشبكة الموضوع فوقها مع تعليق: “يوه ! خبطت في القمة”.
التعاون مع الشبكة سيمنح الدمية الأشهر في الوطن العربي والتي سببت الكثير من الجدل خلال عرضها على أكثر من تلفزيون مصري إنتشاراً أوسع في خطة هي الأولى من نوعها.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيفلكس تُعيد “أبلة فاهيتا” إلى الأضواء بمشروع هو الأول من نوعه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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