مادونا تتزوج شاب يصغرها بـ 36 عامًا!

متابعة بتجــــــــرد: كشفت عائلة الراقص في فرقة النجمة مادونا، والذي يدعى أحلى مالك ويليامز، أنّ المغنية العالمية البالغة من العمر 61 عامًا تخطط بالفعل للزواج من ابنها البالغ من العمر 25 عامًا.

وتعتقد الوالدة البالغة من العمر 55 عامًا والوالد البالغ من العمر 59 عامًا، أنّ علاقة الإثنين بدأت بالفعل منذ نحوعام.

وكشفت الوالد والوالدة خلال حديثهما إلى صحيفة “ميرور” البريطانية، أنهما التقيا بالفعل مع مادونا، وقد أطلعتهما النجمة عن خططها المستقبلية مع أحلى مالك عندما تنتهي جولتها في مدام إكس العام المقبل.

كما أوضحت العائلة أنّ مادونا تهتم بابنهما، ووصفته بأنه ذكي وموهوب للغاية، وهي تعيش معه حالة من الحب وليس هناك ما يدعو للقلق؛ لأنها ستعتني به.

وقد أشار الوالد إلى أنّ مادونا تكبره هو أيضًا، إلا أنّ ذلك لم يشعره بالقلق أبدًا.

Advertisements

ومؤخرًا أكدت النجمة العالمية شائعات مواعدتها لـ ويليامز، بعد أن شوهدت وهي تقف على شرفة فندقها في ميامي معه وهو يحتضنها.

يُذكر أنّ تاريخ النجمة مادونا حافل بمواعدة الشباب الصغار، أمثال الراقصين إبراهيم زعيلبات (23 عامًا)، وتيمور ستيفنز (26 عامًا)، بالإضافة إلى عارض الأزياء كيفن سامبايو (31 عامًا)، ويبقى السؤال هذه المرة…هل حقًّا ستتزوج أم ستنتهي العلاقة كسابقاتها.