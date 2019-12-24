ميغان ماركل لا تضع التاج لهذه الأسباب

نقلنا لكم – بتجـــــرد: عندما نفكر في الملكات والأميرات، يتوجّه تفكيرنا دائمًا نحو التيجان، كما لو كانوا في حكاية خرافية. في الحياة الواقعية، على الرغم من أنّ التاج لا يتم وضعه يوميًّا، لكن لفتنا أنّ ميغان ماركل لم تظهر بالتاج منذ أن تزوجت من الأمير هاري.

غالبًا ما شوهدت كيت ميدلتون والملكة إليزابيث ترتديان التيجان الملكية، لماذا لم تزيّن ماركل رأسها بالمجوهرات الملكية؟

مدير المدرسة الملكية للآداب وكبير الخدم الملكي السابق “غرانت هارولد”، أوضح في مقابلة صحافية للـ Insider أنّ التيجان هي علامة على الزواج، وقال مؤكدًا: “لذلك يمكن أن ترتديه عادةً العروس في يوم زفافها، أو بعد زواجها، ويمكن أن ترتدي واحدًا في أيّ حفل يتطلب وجود ربطة عنق بيضاء. لا ترتدي النساء العازبات التيجان، إلا إذا ولدن في العائلة الملكية كأميرة. إذًا لِمَ لا يحقّ لـ ماركل وضع التاج؟

الفرصة ليست متاحة لـ ماركل بعد

في مقال آخر لموقعInsider ، أوضح المعلّق الملكي ريتشارد فيتز ويليامزعندما سُئل: لماذا لم يتم رصد ماركل مرتديةً التاج منذ يوم زفافها؟ أوضح قائلًا: إنّها ببساطة لم تُتَح لها الفرصة. وقال فيتز ويليامز: “تضع أفراد العائلة المالكة التيجان في حفلات الزفاف، والمآدب الرسمية، وغيرها من الحفلات التي تتطلبها ربطات العنق البيضاء. وحتى الساعة، لم تحضر ميغان هذه الحفلات. وأضاف ريتشارد: “إنّ ارتداء العائلة المالكة التاج أمر مستهجن، لأنّ الاكسسوار سيُنظر إليه على أنه “باهظ جدًّا” للمناسبة. وأكّد أنها مسألة وقت حتى نرى ميغان بالتاج. وقال فيتز ويليامز: “سوف ترتديه بلا شك في أحداث مستقبلية مناسبة، لكن من الواضح أنّ هذا سيعتمد على الواجبات التي قررت هي وهاري أنها ترغب في القيام بها، كأكبر أفراد العائلة المالكة”.

Advertisements

حديث المعلّق الملكي أكدته بي بي سي نيوز، من أنّ التيجان مخصصة للنساء المتزوجات، أو جزء من العائلة المالكة، في حين أنّ الملكة إليزابيث قد تكون مرتاحةً في وضع القبعات الملوّنة أكثر من التيجان، وهذا ما نلاحظه. بالنسبة للسيدات المتزوجات، التاج علامة على المكانة وتُظهر أنّهن لا تبحثن عن زوج.

ميدلتون عكس ماركل تضع التاج مرارًا

غالبًا ما نرى دوقة كامبردج كيت ميدلتون بالتاج، وقد ظهرت في شهر ديسمبر الحالي واضعةً تاج الليدي ديانا، خلال حضورها حفل استقبال السلك الدبلوماسي السنوي للملكة إليزابيت في قصر باكنغهام. وخلال الحدث نفسه العام الماضي، ارتدت كيت ثوبًا مزينًا من جيني بيكهام، ووضعت التاج نفسه وخاتم الماس للأميرة ديانا. وقد وضعت تيجانها تسع مرات قبل.

المرة الأولى وضعت تاجًا من كارتييه يوم زفافها. التاج الثاني كان مصنوعًا من الماس واللؤلؤ، في عشرينيات القرن العشرين، وقد تم إعارته لها من قبل الملكة لحفل الاستقبال السنوي في عام 2013، ثم ارتدته مرة أخرى على شرف الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته، بنغ ليوان.

هذا، واستعارت دوقة كامبريدج ،كيت ميدلتون، تاج Lover’s Knot كهدية زفاف للأميرة ديانا من الملكة، وذلك للقيام بوظائف دبلوماسية- كان آخرها في مأدبة أُقيمت تكريمًا لزيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، التي عُقدت في قصر باكنغهام، في يونيو الماضي.