أميمة طالب تُهدي جمهورها أغنية جديدة بعنوان “في غيابك” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: طرحت الفنانة أميمة طالب أغنية جديدة تحمل اسم “في غيابك” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوت والمرئيات.

أغنية “في غيابك” من كلمات نون، ألحان نهار، توزيع ياسر ماجد، مكس وماستر م.علي الأمير وسجّلتها أميمة طالب في استديو الرسالة تحت إشراف مهندس الصوت ياسر حسين.

تجدر الإشارة إلى أن أميمة طالب كانت قد شاركت في برنامج “ستار أكاديمي” لاكتشاف المواهب وحققت شهرة واسعة في تونس، الخليج والبلدان العربية.

لمشاهدة فيديو أغنية “في غيابك”: