تامر حسني يقلب المعادلة من جديد.. رحلة نجاح فيلم “الفلوس” تبدأ قبل عرضه

متابعة بتجـــــــرد: ينتظر الجمهور في مصر والوطن العربي، طرح فيلم “الفلوس” بطولة النجم المصري تامر حسني بالصالات السينمائية يوم غد في 25 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

رحلة نجاح الفيلم بدأت قبل انطلاق عرضه في السينمات، حيث تصدّر “حسني” الأحاديث الفنية، مع إطلاق الأغنية الرسمية الخاصة بالعمل والتي تحمل اسم “حلو المكان”.

أغنية “حلو المكان” من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع أماديو، ميكساج عبد الرحمن شوقي وماستر أمير محروس، تحمل جرعات عالية من التفاؤل والفرح وقد احتلّت المرتبة الأولى في قائمة “الترند” عبر موقع “يوتيوب”، وحققت 5 ملايين مشاهدة بعد أقل من 5 أيام على إصدارها.

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ويعتبر فيلم “الفلوس” من أضخم الإنتاجات السينمائية في الوطن العربي، وتتّجه في هذه الفترة كل الأنظار نحو نجم العمل تامر حسني، الذي كان قد حقق رقماً قياسياً في إيرادات فيلمه السابق “البدلة” الذي عرض في شهر أكتوبر من عام 2018.

الفيلم يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وقصّته من تأليف تامر نفسه، سيناريو وحوار محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.