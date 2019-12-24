نيللي كريم تعاود نشاطها الفني بعد العملية الجراحية

Dec 24, 2019
عاودت النجمة المصرية نيللي كريم نشاطها الفني بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخراً حيث رصدتها الكاميرات وهي تشارك في عدة نشاطات اجتماعية.
وطمأنت نيللي الجمهور في لقاء اعلامي الى أن صحتها تحسنت الآن خاصة بعد استئصال ورم من وجهها إثر خضوعها لعملية جراحية في اميركا تكللت بالنجاح.
من جهة أخرى، تشارك “كريم” في الموسم الرمضاني بمسلسل يحمل عنوان “النصابين” يشارك في البطولة الى جانبها النجم آسر ياسين وهو من كتابة أحمد وائل وعمرو الدالي، اخراج كاملة أبو زكري، انتاج العدل غروب.
وكانت نيللي قد وعدت الجمهور في السابق الى أن المسلسل سيكون من النوع الكوميدي وقالت “المسلسل مافيش نكد خالص بس ضحك والشخصية ستكون لذيذة ودمها خفيف”.
نذكر ان “كريم” كانت قد غابت عن رمضان 2019 وذلك بعدما أطلت في شهر الصوم لعام 2018 بمسلسل يحمل عنوان “اختفاء”.
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