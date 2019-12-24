لجنة مهرجان الزمن الجميل تجتمع مجددًا عند د. هراتش

بدأت التحضيرات للدورة الجديدة الخاصة للمهرجان السنوي الذي تشهده بيروت في كل عام والذي اصبح احد ابرز المهرجانات التي تكرمّ الكبار والعمالقة في كل انحاء الوطن العربي.

مهرجان الزمن الجميل هذا الاسم الكبير الذي احتضن المئات من المكرمين وخلال المواسم الماضية، يتحّضر اليوم لبدء موسم جديد سيكون مفعم بالمفاجآت والاخبار الجميلة التي تخصّ عمالقة الدراما ونجوم السينما والغناء.

غصّت في الامس داخل امبراطورية الدكتور هراتش ريس المهرجان بالاصدقاء ولجنة المهرجان التي حضرت واجتمعت لوضع الاسماء الاوليّة لهذا العام.

اللجنة تمنت خلال اللقاء ان يعم السلام في لبنان هذا الوطن الحبيب الذي اصبح نقطة تواصل لكل العالم و مقصد للفنون الجميلة والثقافة والسلام.

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الدكتور هراتش وفي كلمة له قال ان الخطوط الاولى للمهرجان بدات تظهر وسيتضمن هذا الموسم مفاجئة جديدة ستكون اشبه بقنبلة ذرية سيشهدها لبنان كما قال ان الوطن يمرّ اليوم باوقات صعبة املا ان نتخطى الازمة وسيقّدم المهرجان في وقته المعتاد.

بمناسبة عيد الميلاد قال هراتش ان الطفل يسوع هو المخلّص الحقيقي ويجب ان يلجا الجميع الى التكاتف والصلاة لمستقبل واعد بعيد عن المشاكل و الهموم الحياتية اليومية.

الممثلة القديرة الفيرا يونس والتي انضمت ايضا الى اللجنة الكريمة قالت انها فخورة جدا بهذا العمل الكبير والذي يعتبر علامة فارقة في عالم التكريمات الراقية كما تمنت دوام الصحة والنجاح للصديق الوفي الدكتور هراتش.

يذكر ان الممثلة الجميلة برناديت حديب انضمت ايضا الى اسرة المهرجان وابدت سعادتها في تواجدها مع اشخاص كفوئين و مبدعين كما وجّهت معايدة للدكتور هراتش الذي اعتبرته سفيرا للسعادة متمنية له النجاح المستمر.