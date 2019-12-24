هاري وميغان يطلقان صورة كريسماس.. شاهدي كيف أصبح شكل ابنهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ بداية شهر ديسمبر الجاري ومعجبي الأمير هاري وميغان ماركل في انتظار بطاقة معايدة الكريسماس من عائلة ساسكس الصغيرة، حيث انتظر الثنائي الملكي ليلة الرابع والعشرين من شهر ديسمبر لإطلاقها.

وكان أول من كشف النقاب عن بطاقة المعايدة المنتظرة حساب "رابطة كومونويلث الملكة" عبر تويتر، حيث غرّد قائلًا: "فقط نشارك أجمل بطاقة كريسماس من رئيسنا ونائبة رئيسنا، دوق ودوقة ساسكس".

خيّمت العفوية على صورة عائلة ساسكس، وكان نجمها أجدد طفل ملكي في العائلة المالكة البريطانية "آرتشي"، والذي ظهر بوجهه الظريف أمام عدسة الكاميرا بينما كان يزحف باتجاهها، وكان والداه الأمير هاري وميغان ماركل يجلسان خلفه أمام شجرة الكريسماس ويضحكان في لقطة نشرت بالأبيض والأسود.

ومن الأمور التي لفتت الانتباه في صورة المُعايدة أيضًا، هي الملاحظة التي كتبت أسفلها، حيث ترك هاري وميغان هذه الرّسالة: "في هذه السنة، اخترنا أن نرسل بطاقة الإجازة إلكترونيًا".

وبالفعل، لقد تمّ إرسال المُعايدات عبر البريد الإلكتروني لأصدقاء وموظفي الساسكسيين، بينما أرسلت لأفراد العائلة المالكة فقط نسخًا مطبوعة منها، علمًا بأنه تم التقاط الصورة على يد صديقة ميغان ماركل، الممثلة "جانينا جافنكار".

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وبالعودة إلى توقيت إطلاق الصورة، فقد عمد هاري وميغان على إطلاق الصّورة في منتصف ليلة الـ 24 من ديسمبر، وذلك لكي لا يتسنى للصحف البريطانية من الكتابة عنها في صحف ليلة الكريسماس، فضلًا عن أنه لا يصدر في يوم الكريسماس الذي يوافق الـ 25 من شهر ديسمبر صحفًا. أي أنّ هاري وميغان يُريدان الابتعاد عن أي أضواء أو انتقادات يمكن أن يتعرضان لها بأي وسيلة يستطيعان فعلها، وذلك بحسب ما غردت به المحررة كايتي هند في صحيفة Mail on Sunday.

جاءت خطوة اختيار بطاقة المُعايدة إلكترونيًا هذا العام بعدما تعرض الأمير هاري وميغان ماركل للانتقاد ووصفهما بـ "المنافقان" على خلفية آثار الكربون التي صدرت من سفرهما المتعدد بطائرتهما الخاصة، كونهما من مناصران البيئة والمحافظة عليها.

يُذكر أن دوق ودوقة ساسكس يأخذان استراحة من المهام الملكية مدة 6 أسابيع، حيث أنهما يتواجدان حاليًا في كندا مع طفلهما "آرتشي"، كما أنهما لم يظهرا في العلن حتّى اللحظة، ولم تتمكن عدسات الباباراتزي من التطفل عليهما والتقاط الصور لهما.