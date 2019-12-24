شوق محمد تثير غضب متابعيها بسبب تصريحاتها عن التحرش في ميدل بيست

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفاشينيستا شوق محمد لهجوم كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو تحدثت من خلاله عن حوادث التحرش التي وقعت مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض ضمن مهرجان ميدل بيست.

وقالت محمد عبر فيديو نشرته في أحد حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تواجدت في المهرجان بأكثر من مناسبة، ولم تتعرض للتحرش بأي شكل من الأشكال. وأضافت بأن الفتاة المحترمة لا تواجه هذه المشاكل، فالفتاة التي يتم التحرش بها، هي من تريد ذلك.

هذا التصريح أثار حالة من الغضب الكبيرة لدى العديد من رواد السوشال ميديا، وفي تويتر بشكل خاص أطلق مستخدموا الموقع هاشتاغ #اخرسي شوق محمد، لرفضهم الكبير لتصريحاته المسيئة للفتيات، ووقوفها إلى جانب الجاني وظلم الضحية على حد قولهم.

وتساءل الكثيرون كيف لفتاة أن تقوم بظلم أخرى والافتراء عليها بهذا الشكل، خاصة أن التحرش يعتبر من أسوأ التجارب التي من الممكن أن تواجهها الفتاة في حياتها.

Advertisements

فيما طالب البعض أن تتم مقاطعة الفاشنيستا الشهيرة وإلغاء متابعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها لا تستحق المتابعة، في المقابل دافع البعض عن ما قالته شوق محمد موافقتها الرأي، مستشهدين بالفيدوهات التي انتشرت لحوادث التحرش، مؤكدين أن الفتيات اللواتي ظهرت بالفيدوهات لم يكن لهن أي ردود فعل غاضبة، وهذا الأمر لا يعتبر تحرشًا أبدًا.

وبالرغم من الهجوم الكبير وتصدر اسمها لقوائم الأكثر تداولًا بسبب موجة الغضب ضدها، لم تخرج الفاشينيستا شوق محمد بعد بأي توضيح لهذا الفيديو الذي عرضها للهجوم.

يُذكر أنه جرى مؤخرًا تداول عدد من الفيديوهات الصادمة، التي قام عدد من الأشخاص بتصويرها ضمن فعاليات المهرجان الغنائي الكبير "ميدل بيست"، تُظهر تصرفات صادمة ودخيلة على المجتمع السعودي، وتعرض عدد كبير من الفتيات للتحرش بطريقة مُبتذلة، وطالب الجمهور السعودي الجهات المختصة بالقبض على كل من يظهر وجهه في الفيديو بشكل واضح، وهو يقوم بالتحرش بأي فتاة، ومحاكمته حتى يكون عبرة للشباب، ولضمان عدم تكرر مثل هذا التصرفات في المرات القادمة.

وشكلت الفيديوهات المتداولة صدمة كبيرة جدًا في الشارع السعودي، نظرًا لبشاعة الممارسات التي كشفتها.