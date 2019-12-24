مي عمر ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار بتوقيع هاني البحيري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فاجأ مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري، الحضور في حفل الديفيليه السنوي الخاص به، بظهور النجمة المصرية مي عمر بفستان العروس، في الاحتفالية التي أقيمت مساء الإثنين في أحد فنادق وسط القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وقال هاني البحيري، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، خلال الحفل إن الفستان الذي ارتدته مي عمر بلغت تكلفته 15 مليون دولار، موضحًا أن الفستان شمل أحجار الماس والمجوهرات الثمينة وهو ما جعل ثمنه باهظًا.

وأكد هاني أن هذا الثمن الباهظ ليس تكلفة تصنيعه، ولكنها أسعار المجوهرات في الفستان، منوهًا أنه ظلّ يعمل على هذا الفستان لمدة عام كامل.

وأوضح هاني تفاصيل وضع المجوهرات في الفستان، مشيرًا إلى أن مي عمر استقبلت الفكرة بكل حب، وهناك سلسلة عمل ستجمعه بالفنانة الشابة خلال الفترة المقبلة.

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وتابع: "مي عمر سترتدي أغلى فستان سواريه في العالم قريبًا، نعمل عليه حاليًا وسنكشف عنه في أقرب وقت".

وجاءت إطلالة مي عمر كـ "العروس" بارتدائها فستان زفاف قصير من الأمام ويتميز بطرحة طويلة، الأمر الذي جعل منظمي الحفل يستعينون بأطفال لحمل الطرحة التي تميزت بطول وعرض مذهلين.

وأحيا حفل الديفيليه الفنان اللبناني وائل جسار، إذْ قدّم للحضور باقة متميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، وحضر الحفل النجوم هاني شاكر ورجاء الجداوي، وحسن الرداد وصفية العمري، وهاني رمزي، ولبلبة، والتونسية لطيفة، وعدد كبير من نجوم الفن.

ولهذا الديفيليه مذاق خاص لدى هاني البحيري، إذْ قدّم فيه أحدث تشكيلة من خطوط أزياء سواريهات 2020 للشتاء والصيف، كما أنه الديفيليه رقم 100 في حياة هاني البحيري المهنية.

وتعاقدت الفنانة مي عمر مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، حيث تؤدي دور البطولة النسائية أمامه في أول تعاون يجمعهما في مسلسل واحد. فيما انتهى المؤلف هاني سرحان من كتابة ما يقرب من 90% من أحداث العمل. بينما يعكف المخرج حسين المنباوي على وضع الملامح النهائية الخاصة بالعمل، حيث يعاين عدد من أماكن التصوير تمهيدًا للبدء بعد احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد.