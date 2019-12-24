أحمد جمال يكشف تفاصيل حياته العاطفية

قال المطرب المصري أحمد جمال إنه يغير بسبب أغنيته "اضحكي" لأن المرتبطين اعتادوا تشغيلها في أفراحهم، مضيفًا أنه يريد أغنية أخرى تتخطى نجاحها.وأوضح أحمد جمال نجم برنامج "أراب أيدول"، في لقاء صحافي خلال حضوره فعاليات حفل توزيع جوائز الدير جيست في نسخته الـ16، أنه ينتظر في ألبومه الجديد طرح الأغنية التي تنافس أغنية "اضحكي".

وكشف عن تفاصيل حياته العاطفية وما إذا كان مرتبطًا أم "سينغل" في ظل العديد من الشائعات التي انتشرت بشأن حياته وارتباطه بفتاة خاصة أنه كان على علاقة خطوبة بالإعلامية السعودية الأردنية ديانا الخميس.وتحدث أحمد جمال عن أقرب أغنية شعبية إليه في 2019 إضافة إلى الأغنية غير الشعبية التي دخلت إلى قلبه.

وأضاف أنه يستمع لكل الألوان الغنائية حتى الأغاني الشعبية، موضحًا أنه يعمل على إنهاء ألبومه الجديد حاليًا خاصة أن الجمهور يعتبر تاريخ الفنان في ألبوماته.وكان قد أكد مصدر مقرب من أحمد جمال، نجم برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول"، أنه انفصل عن خطيبته الإعلامية السعودية ديانا وذلك في الـ11 من مايو الماضي بعد إعلان خطوبتهما من خلال صورة نشرها في جلسة تصوير مع خطيبته في الـ8 من كانون الثاني/يناير من نفس العام.

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وأضاف مصدر لـ"فوشيا" أن الانفصال تم بينهما بسبب عدم التوافق بينهما، لافتًا إلى أن قصة الحب التي جمعتهما قبل سنوات لم تشفع لهما.وكان الفنان المصري قد كشف تفاصيل قصة حبه وارتباطه، موضحًا أنه قابلها لأول مرة في دبي خلال استضافته بحوار إذاعي وشعر بالانجذاب إليها من وقتها.وقال الفنان المصري في مقابلة تلفزيونية إنه بعد عدة أيام قرر أنْ يهاتفها ويسألها إن كانت "مخطوبة" أم لا، فخدعته بشكل غير جيد لأنها أجابت عليه بأنها مرتبطة بالفعل على خلاف الحقيقة، خوفا من أن تتعرض لأي مضايقات أو علاقة غير جدية.

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وأضاف جمال أنه سأل أحد العاملين في الإذاعة إن كانت مرتبطة أم لا، فلم يجد إجابة، مشيرا إلى أنه أصر أن يقترب منها، ويعرف الحقيقة كاملة حتى علم أنها تضحك عليه وليست مرتبطة.وأشار إلى أن اختلاف لهجاتهما وعدم فهمها الجيد للهجة المصرية تسبب في البداية بالعديد من المواقف الكوميدية بينهما، مشيرا إلى أنها كانت تجد صعوبة في العيش بمصر بسبب اللهجة ولكنها تعودت.ولفت أحمد جمال إلى أنها تركت عملها الإذاعي في دبي وبدأت عملا خاصا جديدا في مصر للاستقرار بها حتى يستطيعا الزواج والعيش معا في نفس الدولة.يذكر أن أحمد جمال، حصل على جائزة أفضل مطرب شاب عام 2019 في احتفالية الدير جيست.

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