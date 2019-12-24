أحمد هارون يفجر مفاجأة حول تفاصيل حالته التي قد تدفعه لاعتزال التمثيل

فجر الفنان الشاب أحمد هارون مفاجأة كبيرة، مؤكدا أنه يمر بحالة استرخاء تام قد تدفعه لاعتزال التمثيل خصوصا أن الأجواء غير مناسبة بل وغير مشجعة على الاستمرار. أضاف ربما اتراجع عن فكرة الاعتزال لو ضعت يدي على النص المناسب سواء على مستوى السينما أو التليفزيون الذي يتناسب مع ما قدمته طوال مشواري الفني. أوضح هارون أنه لا يكلف نفسه عناء البحث عن أعمال فنية مناسبة حيث أنني أمر بحالة من الاسترخاء وعدم الاهتمام في الوقت الحالي.

وأكد أنه لم يجد العمل المناسب الذي يجبره على العودة للوقوف أمام الكاميرا من جديد. يذكر أن آخر بطولة مطلقة لأحمد هارون كانت في فيلم فرح مع الفنانة مي عز الدين والطفلة نور إحسان ومن إخراج أكرم فريد.

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