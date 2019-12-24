شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بماكير عالمى لـ "خالد ابن الوليد" بطولة عمرو يوسف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة سينرجى، المنتجة لمسلسل "خالد بن الوليد" بطولة النجم عمرو يوسف، الاستعانة بماكير عالمي من أجل شخصيات المسلسل، المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، حيث من المقرر أن يصل الماكير خلال 48 ساعة، للبدء في تجهيزات الشخصيات استعداد للتصوير.

ويشارك فى المسلسل كل من بيومى فؤاد، حمدى الوزير، سوسن بدر، وسيتم الإعلان عن أسماء باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المسلسل يضم أكثر من 130 ممثلا، كما وضعت له شركة سينرجى ميزانية ضخمة كى يظهر المسلسل بشكل يليق بمكانة المصريين فى الوطن العربى.

ويعد مسلسل "خالد بن الوليد" بمثابة التعاون الثاني الذي يجمع إسلام حافظ بالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما حققا سويا نجاح الكبير بمسلسل قمر هادي بطولة النجم هاني سلامة.