شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان تحصل على إجازة 15 يوما لتغيير الديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت أسرة مسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان على إجازة لمدة 15 يوما، للانتتقال إلى ديكورات أخرى، وذلك بعدما انتهى فريق العمل من تصوير 5 أيام كاملة، داخل الديكور الأول بمدينة الإنتاج الإعلامى، وشارك خلال التصوير كل من محمد رمضان ونجلاء بدر وأحمد زاهر وسلوى عثمان وأحلام الجريتلى وإدوارد وريم سامى ومحمد علاء.

ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى يوم 10 يناير المقبل، وذلك بعد إجازات أعياد الكريسماس، داخل الديكور الجديد، خاصة أن المسلسل يتضمن العددى من مواقع التصوير نظرا لأحداث المتتالية وخيوط الدرامية المتشابكة لعائلة "البرنس" الذى يقودها رضوان البرنس – محمد رمضان.

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .