بعد 11 سنة زواج وأخرى بسبب عاهة مستديمة.. أبرز حالات طلاق الفنانين بـ2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شهد عام 2019، عددًا من حالات الانفصال في الوسط الفني، جرى بعضها في هدوء شديد، بينما مرّت حالات أخرى بأزمات، وصلت إلى ساحات المحاكم.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز حالات الطلاق الوسط الفني التي شهدها عام 2019..

ساندي

في مطلع العام، أعلنت الفنانة ساندي طلاقها، عقب زواج استمر لمدة عام، وكشفت ذلك في تصريحات لبرنامج "قطعوا الرجالة"، بعدما عرضت لها مقدمة البرنامج راغدة شلهوب صورتين؛ واحدة لحازم كتانة، والثانية لحسام بدران زوج ساندي الأول، وطلبت قول شيء عنهما لترد بأن الاثنين زوجيها السابقين.

وتزوجت ساندي بكتانة في مايو 2017، ولها منه ابن وحيد هو "راين".

سمية الخشاب

طلاق الممثلة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد، كان القضية الأشهر خلال 2019، وبدأ الأمر بعدما أعلن سعد، انفصاله عن الخشاب في مارس الماضي، بعد عقد قرانهما في أكتوبر 2017، ثم خرجت الخشاب وهاجمته واتهمته بالشروع في قتلها خلال فترة زواجهما، مضيفة أنه تسبب في إصابتها بعاهة مستديمة، حيث ظل يضربها في منطقة الطحال، ما تسبب في انفجاره.

إلا أن سعد رفع قضية شيك من دون رصيد ضدها، وقضت محكمة الدقي، بمعاقبة الفنانة بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، قبل أن تتقدم بالاستئناف.

بسمة

بعد زيجة دامت 7 سنوات تقريبًا، انفصلت الفنانة بسمة عن زوجها الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسفرت زيجتهما عن ابنتهما "نادية".

عمرو سعد

انفصل الفنان عمرو سعد عن زوجته السيدة شيماء فوزي، عقب 11 عام زواج، في هدوء حتى خرجت هي وأعلنت خبر الانفصال عبر حسابها في "انستجرام"، وقالت: "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

وتزوج الثنائي عام 2008، ولهم 3 أبناء هم "رابي"، و"علي"، و"حبيبة".

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محمود العسيلي

لا استطيع العيش بدون سعادة".. بهذه العبارة أعلن المطرب محمود العسيلي انفصاله عن زوجته الثانية، قائلًا: "لا أستطيع العيش غير سعيد، لزوجتي السابقتين كل الاحترام والتقدير، ولكني أنا لا استطيع العيش في عيشة معلبة، أنا شخصية صعبة وحساسة جدًا وأحتاج لأمرأة حساسة للغاية".

واحتفل عسيلي بزواجه من نادين الملا في 2015، وسبق له الزواج في 2008.

علي ربيع

انفصل علي ربيع عن زوجته ندى محمود، التي هاجمته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا خصيمة أي حد ظلمني، أنا وبنتي، أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربهالي، وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقي أمام الله.. إليك فوضت أمري يا الله وأنت خير وكيل".

وتابعت: "أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك وأطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك.. شكرًا أنا وبنتك خصيمتك يوم القيامة".

وتزوج الثنائي، ربيع وندى في عام 2015، ولهما ابنة وحيدة "مليكة".

شيري عادل

بعد عام من الزواج، انفصلت الفنانة شيري عادل عن المنتج معز مسعود، حيث أعلنا خبر ارتباطهما رسميًا في 12 يوليو 2018، ولاتزال علاقتهما قوية حتى الآن.

هنا شيحة

العلاقة الزوجية التي جمعت هنا شيحة بزميلها أحمد فلوكس، لم تدم طويلًا، إذ أعلنا الزواج في شهر أكتوبر 2018، وانفصلا في 2019، في هدوء تام، قبل أن تعلن هنا الانفصال عقب 3 أشهر من الزواج.

سارة نخلة

العلاقة بين السورية سارة نخلة والفنان أحمد عبدالله محمود، على وشك الانتهاء، خاصة بعدما رفعت قضية طلاق على زوجها، عقب زواج استمر 3 سنوات، وبخلاف قضية الطلاق هناك عدة قضايا بينهما منها تحرير محضر شيك بدون رصيد، ضد عبدالله، ومحضر تعدٍ بالضرب من قبل والدة أحمد ضد سارة.

حلا شيحة

كشفت الممثلة حلا شيحة عن انفصالها عن زوجها الكندي، خلال لقائها في برنامج Trending، منذ 5 أشهر، وقالت إنها الآن أصبحت مستقرة في مصر تتابع عملها في المجال الفني، مؤكدة أن طلاقها أدى إلى تقسيم أبنائها، فابنتاها الكبيرتان تعيشان مع والدهما في كندا نظرًا لدراستهما، بينما يعيش ابنها وابنتها الصغيران معها في مصر. ​