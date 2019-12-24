حكاية وفاة زوجته ووصيته "الغريبة".. مواقف في حياة عبدالمنعم إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - عرف بـ"عصفور" في "طاقية الإخفاء"، و"فتافيت السكر هانم" في "سكر هانم"، فنان شامل، تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ95، إنه عبدالمنعم إبراهيم محمد حسن الدُغبشي، الشهير بـ"عبدالمنعم إبراهيم".

ولد إبراهيم في 24 ديسمبر 1924، ورحل عن عالمنا يوم 17 نوفمبر 1987، وترك تاريخًا طويلًا من الإبداع خلد ذكراه في وجدان محبيه.

في ذكرى ميلاده الـ95 يرصد "الخليج 365" 15 معلومة قد لا يعرفها الجمهور عن الفنان الراحل..

1- ترجع أصول والده إلى قرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية، لكنه ولد في مدينة بني سويف، وفقًا لتصريحاته في حوار نادر للتلفزيون الكويتي.

2- حصل على دبلوم الثانوية الصناعية ببولاق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه حاصلًا على درجة البكالوريوس.

3- ضمه أستاذه في المعهد الفنان زكي طليمات، إلى فرقة المسرح الحديث، وشارك في عدة مسرحيات قدمتها الفرقة حتى عام 1955، منها "مسمار جحا"، و"ست البنات"، ثم انضم بعدها إلى فرقة "إسماعيل يس".

4- كان آخر أعماله فيلم "لا وقت للخداع" عام 1982، وهو إنتاج سوري شارك فيه مع الفنان محمد رضا، والفنانة السورية ملك سكر.

5- حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983، قبل وفاته بـ4 سنوات، وحصل على الدرع الذهبي للمسرح القومي عام 1987.

6- له ولد واحد اسمه "طارق"، و4 بنات هن "سمية" و"سلوى" و"سهير" و"مريم".

7- حكى في لقاء تلفزيوني، أنه كان يصور أحد الأفلام في أثينا باليونان، وتلقى اتصالًا أن زوجته تموت وتريد أن تراه، وتعطلت الطائرة 17 ساعة، قال عنهم إنهم كانوا أطول ساعات مرت عليه في حياته، وحضر للقاهرة وأخبره الطبيب أن زوجته لن تعيش أكثر من 6 أشهر.

قال عن زوجته في حوار صحفي: "ماكنتش بنام، بقعد أبص لها كدة وأخرج للبلكونة، عايز أزعق وأصرخ، كانت حاجة أرجوا أن محدش يشوفها إطلاقًا، لأنها حاجة قاسية جدًا، خصوصًا إني تعبت جدًا أثناء مرضها، وكانت يمكن سبب أداني قوة أعمل تراجيديا بعد كدة"، مشيرًا إلى أن زوجته توفت تاركة له 4 أطفال كان أصغرهم لم يتجاوز عامه الثاني.

8- بعد وفاة زوجته بعامين، توفى أخيه عن عمر 35 سنة، تاركًا له 6 أبناء ووالدتهم، ليجد نفسه يعول أسرة مكونة من 11 فردًا، في حياة وصفها هو بـ"المأساة".

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9- قال إنه تزوج بعد رحيل زوجته، من شقيقتها التي كانت مُطلقة ولا تُنجب، إلا أنه طلقها عقب يومين فقط، نظرًا للتشابه الكبير بينها وبين أختها، موضحًا أنه لم يستطع العيش مع هذا التشابه.

10- تزوج زوجته الثالثة اللبنانية عايدة تلحوم، التي كانت تعمل في مكتب طيران الشرق الأوسط، وأنجب منها ابنته "نيفين" التي تعيش حاليًا في بيروت، قبل أن تتوفى بسرطان الطحال.

11- تزوج الرابعة وكانت الفنانة المصرية كوثر العسال، دون أن يخبر زوجته اللبنانية.

12- قال إن أكثر ما آلمه في حياته هو وفاة ابنه "طارق" في عمر الـ37، بسبب المرض الخبيث.

13- قالت ابنته "سمية" في تصريحات صحفية، إن المنتج رمسيس نجيب رشحها للعب دور في فيلم "إمبراطورية ميم" مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، لكن والدها رفض، طالبًا منها أن تدرس التمثيل أولًا، فيما ذهب الدور في النهاية إلى الفنانة ليلى حمادة.

14- أوصى أن تخرج جنازته من المسرح القومي، ووصف البعض الوصية وقتها بـ"الغريبة"، بالإضافة إلى أن يدفن في مسقط رأسه.

15- توفى يوم 17 نوفمبر 1987.

- لقاء عبدالمنعم إبراهيم

- حوار ابنة عبدالمنعم إبراهيم