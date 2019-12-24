فن ومشاهير

تراند اليوم : الأردن تقرر منع فنان مصري شهير من الغناء بها: يقدم الإسفاف

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أعلنت دولة الأردن أنها قررت منع فنانا مصريا شهيرا من الغناء بها بسبب ما يقدمه من إسفاف لا يتناسب مع المجتمع الأردني.

وقال حسين الخطيب - نقيب الفنانين الأردنيين - أن نقابته قررت تنفيذ القرار الصادر بمنع المطرب الشعبي المصري حمو بيكا من الغناء بالأراضي الأردنية.

وأضاف: تقرر إلغاء حفله الذي كان مقررا إقامته برأس السنة في العاصمة عمان ، وبالتالي وقف أي نشاط فني له داخل الأردن.

وأتى هذا القرار بعد هجوم شنه صحفيون ونقاد ضد حمو بيكا واصفين ما يقدمه بالإسفاف غير الملائم لطبيعة المجتمع الأردني وكافة المجتمعات العربية عموما.

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