تراند اليوم : بعد زواج لعدة شهور.. إعلامية شهيرة تقاضي طليقها رجل الأعمال

قالت الإعلامية المصري جيهان منصور، إنها انفصالها عن زوجها رجل الأعمال مجدى جميل، بعد شهور من زواجهما، من غير الكشف عن التفاصيل.

وكانت منصور تزوجت من جميل في أبريل الماضي، إلا أنهما انفصلاً بعد أقل من 5 شهور.

وقالت منصور حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها توجهت إلى الولايات المتحدة بعد شهور العدة وقررت مقاضاة زوجها أمام المحاكم المصرية للحصول على الحقوق الشرعية.

وتعمل منصور مقدمة للعديد من البرامج على شاشتي قنوات "دريم" و"الحياة". وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية، من ضمنها "الحياة أحلى"، وبرنامج "من أمريكا" و"مع أهل مصر".

