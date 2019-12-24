تراند اليوم : إعلامية مصرية شهيرة تصدم الجميع بإعلان طلاقها بعد شهور من الزواج

صدمت الإعلامية المصرية الشهيرة جيهان منصور، الجميع اليوم بإعلان
طلاقها من زوجها رجل الأعمال المعروف مجدى جميل بعد زواج لم يستمر سوى أشهر.
وقالت جيهان منصور في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد شهور العدة وقررت مقاضاة زوجها أمام المحاكم المصرية للحصول على الحقوق الشرعية.
وكانت الإعلامية جيهان منصور، احتفلت بزفافها على رجل الأعمال مجدى جميل بإحدى فنادق القاهرة بحضور كوكبة من الإعلاميين، ونجوم المجتمع في شهر أبريل الماضي.
يذكر أن الإعلامية جيهان منصور، قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، والتى من ضمنها الحياة أحلى، وبرنامج من أمريكا ومع أهل مصر.