تراند اليوم : منى عبد الغني تصدم الجميع برأيها في خلع حلا شيحة وصابرين للحجاب

طرحت الفنانة منى عبد الغني رأيا بدا للكثيرين صادمًا في خلع عدد من الفنانات للحجاب .

وعلى هامش تكريمها في حفل "نايل دراما" ، تلقت منى عبد الغني سؤالا حول خلع عدد من الفنانات الحجاب مثل حلا شيحة وصابرين وسهير رمزي وشهيرة.

وقالت "منى": حريتي كإنسان تنتهي عند حرية الآخرين ، وعلينا أن نحترم خصوصيات الآخر ولا يصح أن نتدخل في حياته.

وأضافت: ليس لي علاقة بأحد ولا يصح أن أقول (دي لبست ودي قلعت).

وكان عدد من الفنانات المحجبات هاجموا خلع الحجاب ، منهم الفنانة عفاف شعيب التي عاتبت زميلاتها قائلة: قلعتوا ليه في السن دا؟

بالإضافة للفنانة ميار الببلاوي التي أكدت أنها لن تخلع حجابها ولو أعطوها الدنيا بأسرها.

