تراند اليوم : إعلامي يفاجيء ابنة فنانة مصرية شهيرة عن "القبلات" .. وهكذا أحرجته بردها

فاجأ الإعلامي المصري محمد الغيطي ، ابنة فنانة مصرية شهيرة بسؤالها عن إمكانية تأدية بعض مشاهد القبلات في السينما.

واستضاف الغيطي في برنامجه المذاع على إحدى الفضائيات المصرية ، الفنانة انتصار ونجلها ممدوح ونجلتها "شاهيستا".

وفاجأ "الغيطي" ، شاهيستا بسؤالها: ممكن تتباسي في أحد الأفلام ؟ .. لترد ابنة انتصار قائلة: لا أنا أرفض هذا الأمر بشدة في سني الحالي.

ليسألها الغيطي عما إذا كان رأيها سيتغير في المستقبل، لترد قائلة: قد أغير رأيي في المستقبل ، أما الآن فموقفي من الأمر واضح وهو الرفض.

