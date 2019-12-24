تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن خلع زوجها الفنان: أنت من أضطريتني لهذا القرار بأفعالك

أعلنت فنانة شهيرة خلع زوجها الفنان بعد سلسلة من المشاكل والقضايا والمحاكم بينهما .

وقالت الفنانة السورية سارة نخلة إنها بصدد رفع قضية خلع على زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود.

وأشارت سارة أنها قررت التنازل عن حقوقها الزوجية لكي تحصل على الطلاق وترتاح من جلسات المحاكم.

وتابعت: الله تعالى قال (تسريح بإحسان) وأنا بقالي سنة ونص متمرطة عشان أحصل على التسريح دا لكن اضطريت للخلع عشان خلقت حرة ومحدش يقدر يستعبدني أو يمرمطني وعشان العشرة والعيش والملح وعشان ميتقالش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب والاحترام لكن خلاص.

