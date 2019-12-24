بالفيديو.. بعد طلاقها من المخرج السعودي سمير عارف ..زارا البلوشي: لا أفكر في الزواج ولن أعتمد على رجل يساعدني في تكوين نفسي

نشرت الفنانة زارا البلوشي عبر حسابها على “سناب شات” فيديو تكشف من خلاله عن بعض القرارات المهمة التي اتخذتها ومنها عدم الزواج فبعد طلاقها من المخرج السعودي سمير عارف يبدو أن زار البلوشي لم تعد ترغب في تكرار هذه التجربة إلا بعد تحقيق عدد من الأهداف التي أعلنت عنها فقالت: “أنا لا أفكر في الزواج من أي شخص مهما كانت مهنته، لان خطواتي القادمة أفكر فيها بشكل أكبر بسبب رغبتي في بناء منزلي وتكوينه، لأنني أعيش بمفردي، فرغبتي الأولى الآن هي الاعتماد على نفسي أولا”.

زارا البلوشي تحدثت كذلك أنها تريد أن ترتبط بعد أن تصبح مستعدة لهذه الخطوة وأنها بعد الزواج لن تعتمد على زوجها أيضا فقالت: “أريد أن أصبح شخصا كاملا قبل أن أرتبط بأي شخص، فلا أريد أن أتزوج من أجل أن يتحمل مسؤوليتي رجل ويكمل حياتي، بل رغبتي الأولى هي شخص يشاركني حياتي دون أن أعتمد عليه، لأنني أعتقد أنه من أكبر الأخطاء الاعتماد على شخص دون نفسك”.

الفنانة زارا البلوشي فاجأت متابعيها منذ شهور بالكشف عن طلاقها من المخرج السعودي سمير عارف، وأشارت زارا إلى أنها رغم طلاقها فهي تحتفظ بعلاقة جيدة مع سمير عارف وأنه لم تحدث خلافات بينهما فكتبت عبر حسابها على “تويتر”:”إن شاء الله قريب انفصلنا ما تذابحنا، سمير ونعم فيه، بس ما اتوفَّقْنا، مو معناها إنه سيئ، بالعكس، أفتخر أني تزوجت سمير عارف”، وقد تزوجت الفنانة زارا البلوشي من المخرج السعودي في عام 2014 وأعلنت انفصالها في أغسطس الماضي.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه الفنانة زارا البلوشي مسلسل “العاصوف” الذي عرض في رمضان 2018، و2019 وشاركت بالجزأين الأول والثاني منه.