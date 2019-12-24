8 نصائح للحصول على تذاكر طيران رخيصة الثمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 10:14 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

هل سبق واضطررت لتخصيص جزء كبير من ميزانية رحلتك لتسديد سعر تذاكر الطيران الباهظة؟ ربما حان الوقت لاستثمار نقودك بالاستمتاع بالوجهات السياحية والمطاعم والأسواق وتعلم كيفية الحصول على أرخص الرحلات الجوية بحيل بسيطة سنسردها عليك فيما يلي:

كيفية الحصول على أرخص الرحلات الجوية

إليك 8 نصائح للحصول على أرخص الرحلات الجوية بحسب موقع The Balance Everyday الأمريكي:

سافر في الأوقات التي لا تحظى بشعبية

عندما تسافر خارج أوقات الذروة فأنت بذلك تتجنب أسعار التذاكر المبالغ في ثمنها، فمن المعلوم أن الأسعار تزداد بشكل جنوني في الأعياد والعطل الرسمية.

وبشكل عام، يعتبر يوما السبت والأربعاء بالعادة الأكثر ركوداً من بين أيام الأسبوع، بينما تعتبر ساعات الصباح الأولى وأوقات تناول الطعام والأوقات المتأخرة من الليل الأكثر ركوداً خلال اليوم، لذا ننصحك بحجز تذكرتك في تلك الأوقات.

فنظراً لصعوبة شغل جميع مقاعد الطائرة خلال هذه الأوقات، يمكنك عادة أن تجد الكثير من المقاعد بثمن زهيد، إذ تفضل شركات الطيران عرض هذه المقاعد بأسعار مخفّضة بدلاً من تركها فارغة.

تفقّد عروض الأسعار

في بعض الأحيان، تقدِّم شركات الطيران عروضاً على أسعار التذاكر على فيسبوك وتويتر عندما يكون لديها عدد محدود من المقاعد لحجزها.

غالباً ما تُباع جميع هذه التذاكر في غضون ساعات، وفي بعض الأحيان تنفذ خلال دقائق، لكن إذا كنت متيقظاً، قد تحصل على عرض لا يُصدَّق.

إذا كنت من محبي السفر، تابع جميع شركات الطيران الرئيسية في منطقتك وفي أي منطقة تخطط لزيارتها قريباً، وهكذا ستعلم مباشرة عندما عندما تُجري شركات الطيران تخفيضات خاصة.

نصيحة: من الذكاء أيضاً أن تبحث عن بعض المدونين الذين يكتبون عن العروض أو الرحلات لمتابعتهم، وهكذا ستعلم بمجرد أن تُجري شركة طيران تنزيلات في أسعار التذاكر.

في بعض الأحيان، تُباع تذاكر ذهاب بلا عودة بما لا يتجاوز 20 دولاراً، ربما تضطر للسفر في تواريخ محددة، لكن إذا كانت مواعيدك مرنة، فهذه طريقة رائعة للتوفير.

الثالثة مساءً يوم الثلاثاء

تتأكد شركات الطيران من عدد المقاعد المتاحة لديها في بداية الأسبوع، ثم تقرر أيُّ المقاعد التي ستجري عليها تخفيضات إضافية، ولذلك، تبدأ أرخص الأسعار بالظهور يوم الإثنين.

لكن إذا كنت تريد أن تحصل على أفضل عرض ممكن، انتظر حتى الثالثة من مساء يوم الثلاثاء لحجز تذكرتك.

في هذا الوقت، تكون جميع شركات الطيران قد عدّلت أسعارها لمجاراة الأسعار الجديدة لمنافسيها.

لا يُعد هذا هو الوقت الوحيد الذي ستجد فيه عروضاً جيّدة في أسعار التذاكر، إذ من الممكن أن تجد عروضاً ممتازة في أوقات أخرى، لكنه يعتبر أكثر وقت مضمون.

احجز في وقت مبكّر أو متأخر

عادةً ما تعرض شركات الطيران عدداً من المقاعد التي تشملها الخصومات في وقت مبكر في ساعات الصباح الأولى.

ثم تتيح عدداً أكبر في وقت متأخر من الليل، إذ يقل عدد الراغبين بحجز مقاعد في تلك الأوقات.

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وذلك يعني أن هناك عروضاً ممتازة يمكن أن يحظى بها من يسافرون مبكراً ومن يفضلون السفر في نهاية الليل على حد سواء.

التصفح الخفي

إذا علمت شركة طيران أنك مهتم بحجز رحلة معينة، فقد تُظهر لك سعراً أعلى قليلاً في كل مرة تتحقق فيها من الأسعار، لتجعلك تشعر أنه عليك أن تحجز فوراً.

لا تدعهم يخدعونك بهذا التضخم المُفتعل، ابدأ جميع عمليات البحث عن رحلتك في نافذة التصفح المتخفي (أي متصفح خاص)، وهكذا لا يمكنهم استخدام سجل بحثك لمعرفة الأوقات التي تفضل السفر بها وزيادة سعرها بالتالي.

ثق بالخبراء

تقدّم مواقع مقارنة الأسعار مثل Kayak و Momondo و Google Flights ما هو أكثر بكثير من مقارنة أسعار إحدى شركات الطيران بأسعار شركة أخرى؛ إذ تقارن كذلك الأسعار الحالية ببيانات الفترات السابقة لتحدّد ما إذا كان عليك أن تشتري الآن أو الانتظار قليلاً أو أن تفكر في تعديل مخططاتك بمقدار يوم أو يومين لتوفّر أكثر.

يمكنك حتى تشغيل إشعارات الأسعار، وهكذا يمكنك تلقي إشعارات تنبهك عندما تنخفض الأسعار أو ترتفع، بدلاً من أن تضطر للتحقق مرة تلو الأخرى إلى أن تقرر أي رحلة ستحجز.

اعتمادك على هذه المواقع المختصة يعني بحث أقل وفعالية أكبر.

سافر خارج الموسم

غالبية الوجهات السياحية لها موسم ازدهار وموسم ركود.

خطط لرحلتك في أحد فترات الركود وستوفر في جميع المصروفات بدءاً من تذاكر الطيران وحتى تكاليف الإقامة الفندقية.

أدرج موقع Farecompare.com الأوقات التالية باعتبارها أرخص الأوقات للسفر جواً:

أول أسبوعين من شهر ديسمبر/كانون الأول.

في السابع من يناير/كانون الثاني، وحتى نهاية الشهر.

في الربيع، باستثناء أن تمتد عطلة الربيع في مارس/آذار، /أبريل/نيسان.

في الخريف، بدءاً بأسعارٍ رخيصة في أغسطس/آب، ثم أسعار أرخص في أكتوبر/تشرين الأول.

اشتر من موقع شركة الطيران مباشرةً

بالرغم من أن البحث في مواقع مقارنة الأسعار مثل موقع skyscanner و airfarewatchdog سيساعدك عادةً في العثور على أرخص أسعار التذاكر، لكن هذا ليس الحال دائماً.

فبعض شركات الطيران لا تسمح بظهور أسعار تذاكرها في مواقع المقارنة، وقد تقدّم تخفيضات مميزة على مواقعها الإلكترونية يمكنك الاستفادة منها فقط من خلال موقع الشركة.

لذا، قبل أن تتخذ قراراً نهائياً بشأن أي عرض، تأكّد من مراجعة الأسعار على موقع شركة الطيران أولاً.