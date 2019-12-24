طارق صبري يبارك لعمرو يوسف على مسلسه الجديد "خالد بن الوليد"

وكتب طارق رسالة تهنئة خاصة لعمرو يوسف، قال له خلاله: "اختيار موفق لتجسيد شخصية سيف الله خالد بن الوليد.. مبروك أخويا صديقي النجم عمرو يوسف.. مبروك المنتج المحترم تامر مرسي.. مبروك المؤلف الموهوب اسلام حافظ .. مبروك المخرج العبقري رؤوف عبد العزيز وإن شاء الله يبقي من اهم المسلسلات اللي بتجسد واحد من أعظم الشخصيات التاريخية".

وأضاف: "في انتظار العرض الأول وانا واثق إنه هيكون مسلسل هيعيش في تاريخ الدراما المصرية والعربية كواحد من أهم الاعمال التاريخية.. مبروك وبالتوفيق".

يذكر أن الفنان عمرو يوسف نشر بوستر العمل ودون صناع العمل على البوستر أن المسلسل مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج تامر مرسي.

مسلسل" البيت الكبير٢"

علي سياق أخر شارك طارق صبري، فى بطولة هذا المسلسل، والذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،منذر ريحانة، أحمد بدير، سوسن بدر، هادى الجيار، داليا مصطفي، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي .

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق صبري، مشاركته فى بطولة مسلسل" كتف قانوني"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،أحمد بدير، أحمد سلامة،سارة سلامة، علاء زينهم، إخراج عادل الأعصر، تأليف فتحى الجندى .