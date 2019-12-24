تراند اليوم : أول فيديو من حفل زفاف “نيكول سابا”

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أول فيديو لاستعدادها وزوجها الممثل اللبناني يوسف الخال لحفل زفافهما الذي تم عام 2011، وذلك في الذكرى الثامنة لزواجهما.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته “سابا” على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي : إنستجرام”، الثنائي بلقطات قبل دخولهما الى الكنيسة وأثناء تحضيرهما لقول الـ”نعم” الابدية وعلقت نيكول كاتبة :أنت وهج العشق با حبّي الوحيد..صارو ٨ سنين وأضافت: أنا وأنت الى الأبد

يذكر ان قصة حب نيكول ويوسف بدات قبل سنوات طويلة وتكللت بالزواج في 22 كانون الاول عام 2011 وانجبا طفلة وحيدة اسمياها نيكول على اسم والدتها.