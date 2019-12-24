حفل غنائي لـ”بلاك تيما” بعد غياب

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت فرقة “بلاك تيما”، حفلًا غنائيا في مدينة القاهرة على مسرح “1718”، حيث قدمت الفرقة عددا من اغنياتها القديمة والجديدة.
ويأتي هذا الحفل بعد غياب للفرقة وسط إقبال جماهيري كبير من محبي الفن النوبي.
كما وصرح نجوم الفرقة، عن مشروعهم الغنائي المؤجل مع الفنان محمد منير، مشددين على تأثرهم بتجربة النجم الأسمر.
وكانت آخر أعمال الفرقة “لون الكاكاو” في يونيو الماضي، وسط إشاعات عن خلافات بين الفرقة والمنتج ريتشارد الحاج.
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