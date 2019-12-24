في عيد ميلاده.. أبرز المحطات الفنية في حياة جورج وسوف

متابعة بتجـــــــــرد: ببساطة هو سلطان الطرب. بدأ مسيرته الفنية، بغناء المواويل. فهو نشأ وتربى على سماعها في بيت والده.

وهو الذي لا ينافسه أحد، لأنه استطاع أن يتربع على عرش جمهوره العربي الكبير. جورج وسوف، الذي يحتفل عشاقه بيوم ميلاده.

البدايات

بدأ جورج وسوف نشاطه الفني في دمشق، التي اشتهر فيها وهو في العشرينات من عمره. حقق شهرةً كبيرةً، وعرض عليه أن يسافر إلى لبنان، فوافق على الفور. بعد ذياع صيته في أرجاء لبنان، انهالت عليه الدعوات لإحياء حفلات في المقاهي الليلية والفنادق الفخمة.

أطلق عليه لقب المطرب المعجزة أو “الطفل المعجزة “. وهو غنى لكبار النجوم، مثل عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، ووديع الصافي.

وتعاون مع العديد من الملحنين الكبار مثل بليغ حمدي، زهير عيساوي، نور الملاح، شاكر الموجي، سيد مكاوي وغيرهم. وقدم عدداً من الأغاني مثل: الحبايب، دقيت على الأبواب، حلف القمر، بتعاتبني على كلمة.

التوهج الفني

تجاوز نشاط جورج وسوف الفني حدود سوريا. أقام حفلاتٍ في جميع أنحاء العالم العربي، وأوروبا، أميركا، كندا، وأستراليا. وفي عام 1985، غنى في مهرجان قرطاج في تونس أمام 15 ألف من جمهوره.

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تعرف إلى زوجته الأولى شاليمار، حين كان يحيي إحدى الحفلات الغنائية في لبنان. كان يبلغ من العمر حينها 21 عاماً، ثم حدث اللقاء بينهما في باريس وتزوجا.

أبرز ألبوماته الغنائية

قدم سلطان الطرب عدداً كبيراً من الألبومات الغنائية، التي ضمت أغانٍ حفرت في وجدان الجمهور العربي كله.وجمهوره الوفي لا ينسى أغاني مثل كلام الناس، ليل العاشقين، لسه الدنيا بخير، طبيب جراح، دول مش حبايب، زمن العجايب، إنت غيرهم، سلف ودين، اتأخرت كتير، هي الأيام، كلامك يا حبيبي، الله كريم، أصعب فراق، بيحسدوني، سكت الكلام.

كما قدم عدداً من الأغاني المصورة فيديو كليب ومثلت فيها عارضات أزياء أصبحن نجمات مثل هيفاء وهبي.

شائعات وفاته

يعد جورج وسوف من أكثر الفنانين العرب، الذين تنتشر شائعات وفاتهم بشكلٍ مستمر، ومتكرر. ففي عام 2000 خضع لعمليةٍ جراحيةٍ، هي الأولى من نوعها في العالم، في ولاية “فلوريدا” في الولايات المتحدة الأميركية. وبعد عودته إلى لبنان تفاجأ بإشاعة خبر وفاته تنتشر.

كما تعرض جورج وسوف في أواخر عام 2011 لجلطةٍ دماغية، غاب فيها عن الوسط الفني مدة ثلاث سنوات. وكان في هذه المدة يتنقل في عدة دول عربية وأوروبية لتلقي العلاج.