كيف تنسقين إطلالاتك ليلة رأس السنة؟ الإجابة مع رامي القاضي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

حلّ المصمم اللبناني المعروف رامي قاضي هذا الشهر ضيفًا على منصة التصميم "ELEVATE" في "مول الإمارات" ضمن جلسة حوارية معمقة حول قطاع الأزياء، تحدّث من خلالها عن مسيرته الاحترافية والإنجازات التي حقّقها حتى الآن.

وكان برفقة رامي قاضي، الذي قدم إرشاداته لمجموعة من المصممين الصاعدين، نجمة وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الأزياء زينب الحلو، وذلك لتقدم خبرتها ونصائحها حول كيفية تنمية مواهبهم، وتطوير علاماتهم التجارية، وتنويع مجموعاتهم في المنطقة، وبناء عمل ناجح منذ البداية.

وفي حوار أجرته فوشيا معه، رفض القاضي التصريح عن أسماء الفنانات اللواتي سيرتدين أزياء من توقيعه أثناء حفلة رأس السنة والميلاد وأكد أن الظروف قد تتغير وربما يضطر البعض إلى إلغاء حفلاتهن، على الرغم من أن الفنانة نجوى كرم كانت قد صرحت في وقت سابقا بأنها ستطلّ على جمهورها في حفلها الذي ستحييه في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتصميم من دار القاصي للأزياء.

وردًا على تأثير الأوضاع الأمنية غير المستقر في لبنان على صناعة الأزياء صرح رامي القاضي بأن الكل متأثرين بما يجري وأن الأحداث مازالت حديثة ولن تدفعه لتفكير في نقل أعماله إلى خارج لبنان حتى الآن.

وصرح القاضي بأن الكثير من الفنانين والفنانات اللبنانيات ألغين حفلاتهن تضامنا مع ما يجري على أرض وطنهم الأم.

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كما قدم المصمم اللبناني من خلال هذا الحوار نصائح تساعد النساء في تنسيق إطلالاتهن لحفل نهاية العام، وتطرق أيضا إلى أحدث الألوان والأقمشة التي تلائم حفلات ومناسبات أعياد رأس السنة والميلاد المجيد.

ويعتبر ELEVATE مفهوماً مبتكراً للأزياء والتصميم، يتبع أسلوب المتاجر المنبثقة المؤقتة، ويوفر لصناع الأزياء والموضة منطلقاً ملائماً لتطوير أعمالهم والوصول إلى أسواق ديناميكية جديدة في المنطقة. وتوفر هذه المنصة للزبائن تجربة اجتماعية لا مثيل لها، من خلال تفاعلهم مع المصممين المحليين والعالميين أثناء تسوقهم من مجموعاتهم الجديدة. وعلى مدار الشهر، سيستضيف المتجر أيضاً برنامجاً شاملاً من ورش العمل الخاصة بالتصميم والأزياء للزبائن لتجعلهم أكثر تعمقاً في هذه المجال.

مزيد من التفاصيل يمكن لك متابعتها من خلال هذا الحوار الشيق مع المصمم اللبناني رامي القاضي.