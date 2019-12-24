ناهد السباعي تكشف مواصفات زوجها المستقبلي

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن المواصفات التي تتمنى أن تجدها في زوجها المستقبلي.وقالت السباعي، إنها لا تفكر حاليًا في الزواج، ولكنها سُتقدم على هذه الخطوة إذا عثرت على الزوج المناسب، الذي تتوافر فيه بعض الصفات التي تتمناها.وأوضحت أنها تحب الرجل هادئ الطباع، ومتفهمًا لطبيعة عملها، وأن تجمعهما هوايات مشتركة، مشيرة إلى أنها تميل إلى أن يكون من خارج الوسط الفني، حتى تشعر بالاختلاف قليلاً بين طريقة تفكيريهما.



على صعيد آخر، أشارت إلى أن أي رجل في العالم وخاصة الشرقي، يحاول دائمًا تحطيم المرأة إذا وجدها ناجحة في حياتها العملية، لافتة إلى أن هذا النجاح يشعر الرجل بالخوف، لأنه يحب دائمًا أن تكون معتمدة علية وفي حاجة دائمة له.ويشار إلى أن ناهد السباعي، كانت قد نافست في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بفيلم "هذه ‏ليلتي"، في مسابقة الأفلام ‏القصيرة التي ترأس لجنة تحكيمها المخرج مروان حامد وعضوية الفنانة درة‎.‎

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تدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها - (من ذوي القدرات الخاصة) - لشراء آيس كريم والاستمتاع به ‏في أحد أحياء ‏القاهرة الراقية، إلا أنها تواجه مالم تكن تتوقعه‎.‎

‎الفيلم من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف ‏نعمان، ومن إخراج ‏يوسف نعمان‎.

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