شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى ابنة عمرو عبد الجليل وتغدر به فى "رحيل زهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة منة فضالى دور ابنة الفنان عمرو عبد الجليل وصعيدية خلال أحداث مسلسل "رحيل زهرة"، وتواصل التصوير فى أسوان، وخلال الأحداث تغدر بوالدها عبد الجليل وتحدث العديد من الصراعات بينهما وتصل الى العدواة بينهما.

ويعد المسلسل استكمالاً لأدوار منة فضالي الصعيدية التي قدمتها فى الفترة الأخيرة إذ ظهرت بدور صعيدية في مسلسل "سلسال الدم" بأجزائه الخمسة التي تم عرضها من عام 2013 حتى 2018، كما قدمت منة هذه النوعية من الأدوار في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" الذي انتهت من تصويره العام الماضي وجار تحديد موعد عرضه.

"رحيل زهره – جوارح الغربان" عمل صعيدي من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.