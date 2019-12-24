سارة نخلة تُنهي صراعها مع زوجها بالخلع.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، عن رفعها دعوى خلع ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، من أجل الحصول على حريتها، لرفضه القيام بتطليقها.

وقالت سارة إنها أصبحت لا ترغب في حضور المزيد من الجلسات في المحاكم بسبب الدعاوى القضائية بينها وبين زوجها، من أجل الحصول على حقوقها وحريتها، مشيرة إلى أنها قررت عدم الذهاب إلى المحكمة في العام الجديد.

وأوضحت نخلة: "بما إنه كان عاماً مليئًا بجلسات لمحكمة الأسرة وغيرها من المحاكم فحبيت ابتدي سنة جديدة بعيدا عن كل دا وكان لازم أخلص بعد مرمطة سنة ونص".

وتابعت: "النهاردة عملت قضية خلع وتنازلت عن كل حقوقي الزوجية مقابل حريتي وطلاقي عشان أبقى فاضية لشغلي وحياتي، الله تعالى قال تسريح بإحسان وأنا بقالي سنة ونص متمرمطة عشان أحصل على التسريح دا ولكن اضطريت للخلع عشان أنا خلقت حرّة ومش ممكن حد يستعبدني أو يمرمطني وعشان العشرة والعيش والملح وعشان ما يتقالش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي".

وواصلت: "بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب والاحترام بس خلاص، هو شخص مؤدب وعلى دماغي من فوق بس الخلع هو الحل النهائي وفي داهية حقوقي الزوجية مهما كانت، راح من عمري خمس سنين زواج مش هزعل على فلوس بقى".

واختتمت: "ألف كلمة مخلوع ولا أسمع إن عندي جلسة جديدة وحدة في ٢٠٢٠ في محكمة الأسرة خلاص فرهدت ولو على الفلوس ربنا بيعوض".

Advertisements

وتزوجت سارة نخلة من أحمد عبد الله محمود، عام 2015، ودخلت في خلافات معه منذ عام ونصف تقريبًا وشهدت ساحات المحاكم أكثر من قضية بينهما.

وكانت محكمة مصرية قضت في وقت سابق برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان المصري أحمد عبد الله محمود، وتأييد حبسه سنتين لعدم سداده إيصال أمانة لصالح طليقته الفنانة السورية سارة نخلة.

يذكر أن سارة نخلة ممثلة ومذيعة سورية، حصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015، ووصيفة ملكة جمال العرب 2015.

وشاركت نخلة في أول عمل تمثيلي لها بعد ترشيحها من محمد الباسوسي رئيس لجنة تحكيم (مكلة جمال العرب) لمسلسل الدخول في الممنوع إخراج محمد النجار، وتعمل إلى جانب ذلك "موديل فاشن شو"، و"موديل" في كليبات آخرها زمن الحنية مع المغني موسي، وهي كاتبة جيدة كتبت بعض الأغاني وكتبت بعض حلقات سكيتش في المسلسل السوري "بقعة ضوء" وبرنامج CBM على شاشة الـ MBC.