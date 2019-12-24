تايلور سويفت تتصدر قائمة المشاهير الأعلى أجراً في العالم







اسماء السيد - ""الخليج 365"": مع قرب نهاية العام، تهتم الصحف والمجلات العالمية بإصدار قوائم تبرز من خلالها الأغلى، الأشهر، الأنجح والأعلى أجراً. وتشمل تحقيقاتها الكثير من المجالات على هيئة قوائم حصاد العام مع عرضها بمعلومات شيقة مدعومة بالأرقام الجنونية المثيرة.

فيما يلي قائمة أعدتها مجلة فوربس الأميركية للنجوم الأعلى أجراً في مجالاتهم المختلفة لعام 2019، وجاءت غالبية الأسماء متوقعة بحكم شهرتها ونجوميتها الواسعة حول العالم. 1- تايلور سويفت: مغنية أميركية عمرها 29 عاماً واستطاعت أن تحقق في العام 2019 أرباحاً تُقدّر بـ 185 مليون دولار.



2- كايلي جينر: نجمة تلفزيون الواقع من الجنسية الأميركية عمرها 21 عاماً واستطاعت أن تحقق أرباحاً تُقدّر بـ 170 مليون دولار. 3- كاني ويست: مغنّ أميركي الجنسية وعمره 42 عاماً وحقق أرباحاً تُقدّر بـ 150 مليون دولار. 4- ليونيل ميسي : لاعب كرة قدم أرجنتيني شهير عمره 32 عاماً. حقق في 2019 أرباحاً تُقدّر بـ 127 مليون دولار. 5- إيد شيران : مغنّ بريطاني عمره 28 عاماً. حقق في العام 2019 أرباحاً تُقدّر بـ 110 مليون دولار. Advertisements 6- كريستيانو رونالدو : لاعب كرة قدم شهير من الجنسية البرتغالية وعمره 34 عاماً. حقق أرباحاً تُقدّر بـ 109 مليون دولار. 7- نيمار دي سيلفا : لاعب كرة قدم برازيلي الجنسية عمره 27 عاماً. واستطاع أن يحقق أرباحاً تُقدّر بـ 105 مليون دولار. 8- فرقة الروك الموسيقية الأميركية "ذا ايغلز". استطاعت أن تحقق أرباحاً قدرها 100 مليون دولار. 9- دكتور فيل ماكجرو : يبلغ صاحب الجنسية الأميركية من العمر 68 عاماً واستطاع أن يحقق في العام 2019 أرباحاً قدرها 95 مليون دولار. 10- الملاكم كانيلو الفاريز: من الجنسية المكسيكية وعمره 28 عاماً. استطاع أن يحقق أرباحاً قدرها 94 مليون دولار.

أعدت ""الخليج 365"" المادة بتصرف عن مجلة "فوربس" الأميركية، الرابط الأصلي أدناه

https://www.forbes.com/celebrities/#7edf93a05947

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