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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس تسجيل أحمد سعد لـ أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب أحمد سعد مع الموزع الموسيقي عمروالخضري لأول مرة، في أغنية جديدة من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، ومن المقررأن يتم تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة، ولم يستقرعلى اسمها حتى الآن، حسبما أكد عمرو الخضرى لـ"الخليج 365".
أحمد سعد والموزع عمرو الخضري
كان المطرب أحمد سعد قد طرح أغنية «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، خلال شهر رمضان الماضى، والأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.
الموزع الموسيقي عمرو الخضري وأحمد سعد
يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا مدلع"، من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، من إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس، والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.
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